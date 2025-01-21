¥É¥é¤òÆÈÀê¡¢°ì·â¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2024-25¡×1·î20Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÏBEAST X¡¦¿û¸¶Àé±Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£¿·Ç¯½é¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥«¥ó¤È¥Ä¥â¤Ç¥É¥é¤ò¼í¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¿û¸¶¤Î¶¯Îõ¡¦¿ÆÄ·Ëþ¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤éU-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë¡¢Àõ°æ¡¢¿û¸¶¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¡£¿û¸¶¤ÏÅì2¶É¡¢Â¿°æ¡¦¿ð¸¶¤È¤Î3