°úÂà¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÀÄ»³ÉÒ¹°¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¡Ë¸åÊÔ¢¡ÀÄ»³ÉÒ¹°¡¦Á°ÊÔ¡ä¡ä¥×¥í¤ÎÊÉ¡¢¥ß¥·¥ã¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸³¶Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²ù¤·¤µ¢¡ÀÄ»³ÉÒ¹°¡¦ÃæÊÔ¡ä¡äÄ¹Ã«ÉôÀ¿¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤­¤ë¤À¤í¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿2015Ç¯¤Î3·î¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×°Ê¹ß¡¢ÂåÉ½¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÄ»³ÉÒ¹°¤Ï¥ô¥¡¥¤¥Ã¥É¡¦¥Ï¥ê¥ë¥Û¥¸¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ë¡£¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥óÀï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÏºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤È¤Ê¤ë