¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¦¾ì¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¤ä¤êÊý¤Ë°­µ¤¤Ê¤¯¸Ç¼¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë400°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎÅù¤ÇÁÈ¿¥ÊÑ³×¤Î»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤­¤¿ÂôÅÏ¤¢¤Þ¤Í¤µ¤ó¡£¤½¤Î³èÆ°¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¿Í¤¬¼­¤á¤Æ¤¤¤¯¿¦¾ì¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë»þÂåÃÙ¤ì¤ÊÊ¸²½¤ä´·½¬¤¬¤¢¤ë¤Èµ¤¤Å¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤¬¡¢½ñÀÒ¡ØÁÈ¿¥¤ÎÂÎ¼Á¤ò¸½¾ì¤«¤éÊÑ¤¨¤ë100¤ÎÊýË¡¡Ù¡£¼Ò°÷¡¢¼è°úÀè¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò¤¦¤ó¤¶¤ê¤µ¤»¤ë¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¤ÊÊ¸²½¡×¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¸½¾ì¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¶ñÂÎ