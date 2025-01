コリーン・フーヴァー原作の大ベストセラー小説を『ゴシップガール』のブレイク・ライブリー主演で映画化した『ふたりで終わらせる/IT ENDS WITH US』。そのブルーレイ+DVDが、4月2日(水)にリリースとなる。【関連記事】【インタビュー】『ふたりで終わらせる/IT ENDS WITH US』ライル役&監督を務めたジャスティン・バルドーニ 『ふたりで終わらせる/IT ENDS WITH US』あらすじ理想のフラワーショップを開くという夢を