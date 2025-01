TWICE LIVE DVD & Blu-ray『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』通常盤ジャケ写 ガールズグループTWICEが、TWICE LIVE DVD & Blu-ray『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』(3月19日発売)とTWICE 5th BEST ALBUM『#TWICE5』の(5月14日)リリースを発表した。全世界で累計約150万人を動員した超大型ツアーの最終公演で、日本最大級のスタジアム、神奈川・日産ス