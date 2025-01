O-VER-KiLLが、EP『O-VER-KiLL』を2月26日にリリース。ジャケ写&リリースイベントの日程を公開した。O-VER-KiLLは、プロジェクトオーディション「Take Your Voice to the Dream 2024」より、約2,000名もの応募者の中から選ばれたSARiNA、MiYU、KiLUA、RAiSAの4名で構成される新生ロックアイドルグループ。今作は自身初となるパッケージEP。サウンドプロデュースには、BiSHなどを手掛けた松隈ケンタが全曲を担当し、新録のリード曲