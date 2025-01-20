¹õ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÌöÆ°Åª¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹!²Î¼ê¤Î¿¹¹âÀéÎ¤(55)=·§ËÜ»Ô½Ð¿È=¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¡¹¤·¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£18Æü¤ËÅìµþ¡¦Zepp DiverCity¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2024Ç¯¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¡¦¥´¥©¡¼¥´¥©¡¼¡ª¥Ä¥¢¡¼¡×¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡Ö2025Ç¯ºÇ½é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ç¹¹¤ËÎÏ¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤è¡Á¡ªÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶