O-VER-KiLLが、1st EP『O-VER-KiLL』を2月26日にリリース。このたびジャケット写真が公開された。 (関連:櫻坂46、『AnimeJapan 2025』アンバサダー就任は必然?背景にある“アニメ好き”メンバーの存在) O-VER-KiLLは、プロジェクトオーディション『Take Your Voice to the Dream 2024』より、約2,000名の応募者の中から選ばれたSARiNA、MiYU、KiLUA、RAiSAの4名で構成される新生ロックアイド