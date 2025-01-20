¡ÖÉ¹¾å¤Î½÷¿ÀÍÍ¹ßÎ×!¡×¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀõÅÄÉñ(36)¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£?³«µÓ¥Ý¡¼¥º?¤òÈäÏª¤·¡¢Àä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËË¤òÉï¤Ç¤ëÎä¤¿¤¤É÷¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤Åß¤Î²°³°¥ê¥ó¥¯♡¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÅê¹Æ¡£ËÉ´¨ÂÐºö¤ò¤·¸ü¼ê¤Î¥Ö¥ë¥¾¥ó¤ËÄ¹¥º¥Ü¥ó¤ò¤Ï¤¤¤¿ÀõÅÄ¤¬¡¢ÊÒÂ­¤òÂç¤­¤¯¾å¤²¤¿?³«µÓ¥Ý¡¼¥º?¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¡£åºÎï¡×¡ÖÉñ¤Á¤ã¤ó²¿¤òÃå¤Æ¤â¥¹¥¿¥¤