ÇÐÍ¥¤Î¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ ¡Ø¥·¥å¥ì¥Ã¥¯¡Ù¤ä¡Ø¥Ü¥¹¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Ù¡Ø¥Ò¥Ã¥¯¤È¥É¥é¥´¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤­¤¿¥É¥ê¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿·ºî¡ØÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º¡Ù¡Ê2·î7Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ú¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¡Û°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÊÁËÜÍ¤¡¢ÎëÌÚÊ¡¡¢¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¹ë²Ú¥­¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ªÍè¤Ë¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼