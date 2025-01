スターダストプロモーションに所属する若手男性俳優・タレントで構成された大型アーティストユニット、EBiDAN(恵比寿学園男子部)の初となる「EBiDANくじ 〜I’ll be with you forever.〜」が、2月8日(土)から、全国の「ローソン」、「ローソンストア100」、「HMV」店舗限定で発売される。【写真】A賞の「BIGクッション」もかわいい!EBiDANの当たりくじ景品一覧■メンバーに会えるチャンス!今回登場する「EBiDANくじ