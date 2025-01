◆■コート上での交流を楽しんだBリーグ選手と車いすバスケットボール選手 1月19日、Bリーグのスター選手が集結する「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2025 IN FUNABASHI」が開催されたLaLa arena TOKYO-BAY(ららアリーナ 東京ベイ)で「ALL BASKETBALL ACTION 2025 in 船橋 supported by 日本生命」が実施された。 ALL BASKETBALL ACTIONとは、日本生命と日