Blueskyがトレンド動画の連続再生に特化したカスタムフィードの提供をモバイルアプリで開始したと発表しました。他のフィードと同じように、ピン留めするかどうかはユーザーが選択可能です。We had to get in on the video action too - Bluesky now has custom feeds for video!Like any other feed, you can choose to pin these or not. Bluesky is yours to customize.[image or embed]— Bluesky (@bsky.app) 2025年1月2