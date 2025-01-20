¸©À¯¤Î¤«¤¸¼è¤êÌò¤ò·è¤á¤ë¸©ÃÎ»öÁªµó¤ÎÅê³«É¼¤¬¡¢º£½µËö¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»³·Á¸©ÃÎ»öÁªµó2025Î¾¸õÊä¤ÎÁÊ¤¨¤Ï①¡ÖËÉºÒ¡¦¸ººÒÂÐºö¡×¤È¡Ö·ÐºÑÂÐºö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÎÁªµóÀï¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Î¾¸õÊä¤¬Ï¢Æü¡¢¸øÌó¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ £Î¥¹¥¿¤ä¤Þ¤¬¤¿¤Ç¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¤«¤éÎ¾¸õÊä¤ÎÁÊ¤¨¤ò¹àÌÜÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ ¤­¤ç¤¦¤Ï¡ÖËÉºÒ¡¦¸ººÒÂÐºö¡×¤È¡Ö·ÐºÑÂÐºö¡×¤Î£²¤Ä¤Ç¤¹¡£¸©ÃÎ»öÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢