´Ú¹ñ¤Î¡ÖÃæ±ûÆüÊó¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£²£°Æü¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÃ«¤Çº´¡¹ÌÚ¤âÄà¤Ã¤¿¡Ä¡Ø°­¤ÎÄë¹ñ¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¤È¤Îµ­»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£Æ±µ­»ö¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚ³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºòÇ¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡ØÁª¼ê¼ý½¸¡Ù¤ò»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²£°£°£°Ç¯Âå½éÆ¬¤Î»ñ¶âÎÏ¤È¿Íµ¤¤òÁ°¤Ë¡Ø°­¤ÎÄë¹ñ¡Ù¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤ÎÊâ¤ß¤Ë»÷¤Æ