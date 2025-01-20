¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹­¡Ê52¡Ë¤Î¡Ö²ò·è¶â9000Ëü±ß½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¼Ò°÷¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¡¢ÃÎ¤é¤ÌÂ¸¤¼¤Ì¤ò·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤àÌ¤Á¾Í­¤ÎÂçÁûÆ°¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò¥¢¥Ê¡È¾åÇ¼¡ÉÀÜÂÔ¡Ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¥Û¥¹¥Æ¥¹°·¤¤¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö17Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¶ÉÆâ¤Ç¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤Î²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢½ÐÀÊ¤Ïµ­¼Ô¥¯¥é¥Ö½êÂ°¤Îµ­¼Ô¤Î¤ß¡¢Æ°²è»£±Æ¤â¶Ø»ß¡¢µ­¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ë¤âÈï³²½÷À­¤Î¥×