¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ËÜ¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡£ÃæÃ«ÉÒÇ·¤µ¤ó¡§¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤ò¡¢AI¤Î²»À¼ÊÑ´¹¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÉÝ¤¯¤Ê¤¤À¼¤Ë¤·¤Æ¡¢¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¡£¡È¥«¥¹¥Ï¥é¤«¤é¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡É¤È¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯AIÀïÎ¬¼¼¤ÎÃæÃ«ÉÒÇ·¤µ¤ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖSoft Voice¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ü¥¤¥¹¡Ë¡×¤È¤¤¤¦²»À¼ÊÑ´¹µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£ÃæÃ«ÉÒÇ·¤µ¤ó¡§¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ã±½ã¤Ë¸À¤¦¤È¡¢