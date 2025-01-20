²£ÉÍ»Ô½ìÄ®¤Ç2024Ç¯12·î¡¢À¶ÁÝ²ñ¼Ò¤Î¼Ö¤¬¸åÉô¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¤Þ¤ÞÁö¹Ô¡£¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤Ë¾Ü¤·¤¤ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÙÊª¤Ê¤É¤òÍî²¼¤µ¤»¤Ê¤¤Á¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢È¿Â§¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·µÕÁö¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¡¢ÌÜ·â¼Ô¤«¤é¡Ö¥×¥í¤Ê¤Î¤Ç°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¥É¥¢¡È³«¤±¤ÃÊü¤·¡ÉÁö¹Ô¡Ä²£ÉÍ»Ô½ìÄ®¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç2024Ç¯12·î25Æü¡¢¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¸å¤í¤Î¥É¥¢