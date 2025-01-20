¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(AFC)¤Ïº£·î¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤¦AFC U17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025ÁÈ¹ç¤»ÃêÁª²ñ¤Î¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°²ó²¦¼Ô¤ÎÆüËÜ¤Ï¥Ý¥Ã¥È1¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¤Ï³Æ½Ð¾ì¹ñ¤¬ºÇ¿·¤Î2023Ç¯Âç²ñ¤ÇÆÀ¤¿¥é¥ó¥­¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î100%¡¢2Âç²ñÁ°¤Î18Ç¯Âç²ñ¤ÇÆÀ¤¿Æ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î50%¡¢3Âç²ñÁ°¤Î16Ç¯Âç²ñ¤ÇÆÀ¤¿Æ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î25%¤ò¹ç»»¤·¤Æ¥é¥ó¥­¥ó¥°²½¡£³«ºÅ¹ñ¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï¥Ý¥Ã¥È1¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾15¤«¹ñ¤¬4¤Ä¤Î¥Ý¥Ã¥È¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤¿