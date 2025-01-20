Michael ErmanAhmed AbouleneinBhanvi Satija[£±£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï£±£·Æü¡¢£²£°£²£·Ç¯¤Î¥á¥Ç¥£¥±¥¢¡Ê¹âÎð¼Ô¡¦¾ã³²¼Ô¸þ¤±°åÎÅÊÝ¸±¡ËÌô²Á¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯À½ÌôÂç¼ê¥Î¥Ü¥Î¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅÌô¡Ö¥ª¥¼¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ÈÈîËþ¾É¼£ÎÅÌô¡Ö¥¦¥´¡¼¥Ó¡×¤Ê¤É£±£µÉÊÌÜ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼¤Î¤¬¤ó¼£ÎÅÌô¡Ö¥¤¥Ö¥é¥ó¥¹¡×¤È¡Ö¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥¸¡×¡¢£Ç£Ó£Ë¤Î¤¼¤ó¤½¤¯¡¦ËýÀ­ÊÄºÉÀ­ÇÙ¼À´µ¡Ê£Ã£Ï£Ð£Ä¡Ë¼£ÎÅÌô¡Ö¥Æ