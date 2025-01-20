Atsuko Aoyama¡ÎÅìµþ£²£°Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¸á¸å£³»þ¤Î¥É¥ë¡¿±ß¤Ï¡¢Á°½µËö¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì½ªÈ×¤«¤é¥É¥ë°Â¡¿±ß¹â¤Î£±£µ£¶±ßÁ°È¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤¢¤¹Ì¤ÌÀ¤Ë¹µ¤¨¤ë¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤¼°¤òÁ°¤Ë»ý¤Á¹âÄ´À°¤ÎÆ°¤­¤¬¤ß¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢¥É¥ë¡¿±ß¤Ï°ìÄê¤ÎÄì·ø¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«Êý¤Ï£±£µ£¶±ßÁ°È¾¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥ë¤Ï¡¢ÃçÃÍ¸ø¼¨¸å¤Ë£±£µ£¶±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢»Ô¾ì¤Ç¤Î¥É¥ë°Â¡¿¿ÍÌ±¸µ¹â¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê