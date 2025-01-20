Shankar RamakrishnanDavide Barbuscia[£±£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¤³¤³¿ô½µ´Ö¤ÎÊÆ¹ñºÄ»Ô¾ì¤ÎÇä¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ä¹Ô´Ø·¸¼Ô¤ä¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ïº£·î¤Î¼ÒºÄ»Ô¾ì¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌó£±£¹£°£°²¯¥É¥ë¤Î»ñ¶âÄ´Ã£·×²è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°­²½¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¼ÒºÄÈ¯¹Ô¤ËÀèÎ©¤Á¶âÍø¾å¾º¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡Ö¥×¥ê¥¤¥·¥å¡¼¡¦¥Ø¥Ã¥¸¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ÒºÄ»Ô¾ì¤«¤é¹ñºÄ»Ô¾ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ø¥Ã¥¸¤ÏËÜ¼ÁÅª¤ËÊÆ¹ñºÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶õ