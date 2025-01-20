ÃæµïÀµ¹­¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ëÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡¢Æ±¶É¼Ò°÷¤«¤éÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼Ò°÷¤ÎÀ¼¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤ÏµÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¤Ç¤¹¡£1·î17Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤¬²ñ¸«¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡ØLive News ¥¤¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç¡Ø°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¡¢½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ÎÂçËÜ¡¢º¬ËÜ¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÌÜ¤òÆþ¤ì¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤¬À¸