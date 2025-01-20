RMK(¥¢¡¼¥ë¥¨¥à¥±¡¼)¤Î2025Ç¯²Æ¥³¥¹¥á¤È¤·¤Æ¡¢Ã±¿§¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡ÖRMK ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥·¥§¥¤¥É ¥·¥ó¥°¥ë ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯4·î4Æü(¶â)¤è¤ê¿·È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£Á´24¿§¤«¤é¤Ê¤ëÃ±¿§¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦ÃÂÀ¸RMK¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥È¡×¡Ö¥·¥Þ¡¼¡×¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡×¤Î3¼Á´¶¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÁ´24¿§¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¡È²¿¿§¡É¤È¤â¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¡¢Ê£»¨¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ËËþ¤Á¤¿È¯¿§¤À¡£ÁÇÈ©¤ò¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÆ©¤«¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê