2·î5Æü¤Ë3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀã±´¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÌÚÂ¼Å°Æó¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹¤È³Ú¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¡¢CD»ÅÍÍ¤Î¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ÉÕ¤­¾¦ÉÊ¤òËÜÆü1·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£¢¡¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²èº£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢NFC¡ÊNear Field Communication¡§¶áµ÷Î¥ÌµÀþÄÌ¿®¡Ëµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²»¸»¡¦±ÇÁü¤òºÆÀ¸¤Ç¤­¤ë¥¢¥×¥ê¡ÖP!TNE(¥Ô¥È¥Í)¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿CD·¿¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ÉÕ¤­¾¦ÉÊ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡ÖÆóÂåÌÜ¡×¡¢¥»¥«¥ó¥É¥·