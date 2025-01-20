J¥ê¡¼¥°¤Ï20Æü¡¢¡ÖFUJIFILM SUPER CUP 2025¡×¤ÎÂç²ñ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËËêÌîÃÒ¾Ï»á(37)¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖFUJIFILM SUPER CUP 2025¡×¤Ï2·î8Æü(ÅÚ)¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«»Ï¡£J1²¦¼Ô¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÈJ¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£ËêÌî»á¤Ï¿À¸Í¡¢¹­Åç¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¡£¹­Åç»þÂå¤Î2008Ç¯¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º»þÂå¤Î2019Ç¯¤ËÆ±Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£2024Ç¯¤Ï¥Ô¥Ã¥Á²òÀâ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£ËêÌî»á¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³