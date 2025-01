ブロードウェイミュージカル『A Year with Frog and Toad~がまくんとかえるくん』出演者 ブロードウェイミュージカル『A Year with Frog and Toad~がまくんとかえるくん』が5月31日から愛知・大阪・東京で上演される。 「Frog and Toad」シリーズ(邦題:がまくんとかえるくん)は、数多くの児童文学の賞を受賞した20世紀を代表する絵本作家アーノルド・ローベルの名作。