ÍÄ»ù¤ä¹âÎð¼Ô¡¢´ðÁÃ¼À´µ»ý¤Á¤ÏÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÃæ¹ñ¤Ç¤Î´¶À÷³ÈÂç¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ò¥È¥á¥¿¥Ë¥å¡¼¥â¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÊhMPV¡Ë¡×¡£¸½ÃÏ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÉÂ±¡¤¬´µ¼Ô¤Ç¤¢¤Õ¤ì¡¢Ï­²¼¤Ë¤Þ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤òÊÂ¤Ù¤ë¤Û¤É¤Î¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¡£½ÕÀá¤òÁ°¤Ë¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯ºÆÍè¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¸ÞÎÉ²ñ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¹âÎØÇò¶â¡×Íý»öÄ¹¤Î¸ÞÆ£ÎÉ¾­°å»Õ¤¬ºÇ¤â´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÌôÉÔÂ­¡×¤À¡£¡Ö¤³¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²óÉü¤¬¸«¹þ