¢¡Âè£³£°²ó¥×¥í¥­¥ª¥ó£Ó¡¦£Ç£²¡Ê£±·î£²£¶Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¥É¥¥¥é¥¨¥ì¡¼¥Ç¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃÓÅº³Ø±¹¼Ë¡¢Éã¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¡Ë¤Ï£²£²Ç¯¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤òÀ©¤·¤Æ°Ê¹ß¤ÏÌ¤¾¡Íø¤À¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£³Ãå¤ÎÆÀ°ÕÉñÂæ¡£¥À¡¼¥È½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡££±£¶Æü¤Î£±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ë¤Ï¡¢º£²ó½é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àÀîÅÄ¾­²íµ³¼ê¤¬µ³¾è¡££Ã£×¥³¡¼¥¹Ã±Áö¤Ç£¶¥Ï¥í¥ó£¸£²ÉÃ£±¡½£±£±ÉÃ£¹¤ÇÎÏ¶¯¤¤Æ°¤­¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¡ÊÀîÅÄµ³¼ê