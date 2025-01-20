¼«Ì±ÅÞºÇÂçÇÉÈ¶¡ÖÀ¶ÏÂÀ¯ºö¸¦µæ²ñ¡×¡Ê°ÂÇÜÇÉ¡Ë¤¬À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¼ýÆþ¤Î°ìÉô¤òÎ¢¶â²½¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤Ç¡¢À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¡Êµõµ¶µ­ºÜ¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤¬ÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤·¤¿Æ±ÇÉ¤Î»³Ã«¤¨¤ê»Ò¡¦¸µÙÇÃ×ÌäÂêÃ´ÅöÁê¡Ê»²±¡µÄ°÷¡Ë¤Î»öÌ³Ã´Åö¼Ô¤À¤Ã¤¿Èë½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÂè»Í¸¡»¡¿³ºº²ñ¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤ò¡ÖÉÔÅö¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£µÄ·è¤Ï2024Ç¯12·î18ÆüÉÕ¤Ç¡¢½èÊ¬ÆâÍÆ¤ÎºÆ¸¡Æ¤¤ò¸¡»¡¤Ëµá¤á¤ëµÄ·è½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¸¡»¡¿³ºº²ñ¤ÏµÄ·è½ñ¤Ç¡¢»³Ã«