¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤Î¡ÖMARVEL¡×¥°¥Ã¥º¡£º£²ó¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë2025Ç¯1·î17Æü¤è¤ê½ç¼¡ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡¢¡ÖMARVELACT/CUT¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡È¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á¡É¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª ¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡ÖMARVELACT/CUT¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡È¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á¡É¡×  ÅêÆþ»þ´ü¡§2025Ç¯1·î17Æü¤è¤ê½ç¼¡¥µ¥¤¥º¡§Á´