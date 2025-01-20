¸á¸å£±»þ¸½ºß¤ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£±£³£´£°¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£²£¶£¶¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï£³£¶ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï£³£³¶È¼ïÃæ£³£°¶È¼ï¤¬¾å¾º¡£ÃÍ¾å¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë°åÌôÉÊ¡¢Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï¡¢ÅÅµ¤µ¡´ï¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¡¢Å´¹Ý¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¤Ê¤É¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ¤Ê¤É¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS