1Ç¯¤ÇºÇ¤â´¨¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÂç´¨¡×¤Î20Æü¡¢±ÀÀç»Ô¤Ç¹±Îã¤Î"´¨Ãæ¤ß¤½¤®"¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¸áÁ°6»þ¡£µ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿³Ý¤±À¼¤¬¶­Æâ¤Ë¶Á¤­ÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÂç´¨¡×¤Î20Æü¡¢±ÀÀç»Ô¤ÎµÌ¿À¼Ò¤Ç¤Ï "´¨Ãæ¤ß¤½¤®" ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢40¿Í¤¬¿å²¹9¡î¤ÎÀé¡¹ÀÐÀî¤ÇÌó5Ê¬´Ö¡¢¿È¤òÀ¶¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë ¡Öº£Ç¯ ´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Çµ§´ê¤·¤¿¡£²ÈÂ²±ßËþ¡¢ÌµÉÂÂ©ºÒ¤Ê¤É¡¢»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Ê¤¬¤éÆþ¤Ã¤¿¡× »²²Ã¼Ô¤ÏÎä¤¿¤µ¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢º£Ç¯1Ç¯¤ÎÌµÉÂ