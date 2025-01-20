¡þÂè30²óÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³ÃË»Ò±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ(19Æü¡¢Ê¿ÏÂµ­Ç°¸ø±àÁ°È¯Ãå:Á´7¶è´Ö48km)3¶è¤òÁö¤Ã¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¼ãÎÓ¹¨¼ùÁª¼ê(ÏÂ²Î»³)¤Ï¡¢³ØÀ¸ºÇ¸å¤Î±ØÅÁ¤ÇÌöÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£1·î2Æü¡¢3Æü¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç5¶è¶è´Ö¿·µ­Ï¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö¼ã¤Î¿À¡×¤Î°¦¾Î¤òÈ¢º¬¤Î»³¤Ë¤È¤É¤í¤«¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï¡¢1·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤òÁö¤Ã¤¿È¢º¬¥é¥ó¥Ê¡¼¤ä¼Â¶ÈÃÄ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤â3¶è¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¼ãÎÓÁª¼ê¤Ï¡¢¶è´Ö¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿ÉÙ»ÎÄÌ¤Î±ö¿¬ÏÂÌé