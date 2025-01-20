¸òÄÌ»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤«¡¢ÀÅ²¬¸©È¡ÆîÄ®¤Î¸©Æ»¤Ç¤Ï1·î19Æü¡¢Â®ÅÙ°ãÈ¿¤òÅ¦È¯¤¹¤ë¶ÛµÞ¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÍ¼Êë¤ì»þ¤ÏÂ®ÅÙÍî¤È¤·±¿Å¾¤Ë½¸Ãæ¤ò¡×Êâ¹Ô¼Ô¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´ »ö¸Î¸½¾ì¤Ç¶ÛµÞÂ®ÅÙ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡áÀÅ²¬¡¦»°Åç·Ù»¡½ð 19Æü¡¢·Ù»¡¤¬Â®ÅÙ°ãÈ¿¤Î¶ÛµÞ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢È¡ÆîÄ®¾åÂô¤Î¸©Æ»141¹æ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤Ï1·î16Æü¤Î¸á¸å5»þº¢¡¢·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤ËÆ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿Êâ¹Ô¼Ô¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ï