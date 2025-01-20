2024Ç¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿±±µÏ»ÔÄ¹Áªµó¤Ç½éÅöÁª¤ò·è¤á¤¿¸µ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê´±Î½¤ÎÀ¾²¬Î´»á¤¬20ÆüÉÕ¤±¤Ç»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢»ÔÌò½ê¤Ë½éÅÐÄ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 4´üÌ³¤á¤¿ÃæÌî¸ÞÏºÁ°»ÔÄ¹¤¬ÉÔ½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëÃæ¹Ô¤ï¤ì¤¿±±µÏ»ÔÄ¹Áªµó¤ËÀ¾²¬Î´»á¤ÏÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¿ÍÆ±»Î¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÀ©¤·¤Æ½éÅöÁª¤·¡¢20ÆüÉÕ¤±¤Ç»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¾²¬»á¤Ï20ÆüÄ«¡¢±±µÏ»ÔÌò½ê¤Ë½éÅÐÄ£¤¹¤ë¤È¡¢Æþ¤ê¸ý¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿¦°÷¤¿¤Á¤«¤éÇï¼ê¤Ç½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¡¢²ÖÂ«¤¬Â£¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿