1·î20Æü¤Ï¡¢Æó½½»ÍÀáµ¤¤Î°ì¤Ä¡ÖÂç´¨¡×¤Ç¤¹¡£ÀÐÀî¸©Çò»³»Ô¤Ç¤ÏÅß¤ÎÇÀ´×´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤­¤â¤Áºî¤ê¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤äÎÐ¤Ê¤É¡¢Å·°æ¤«¤éÄß¤ë¤µ¤ì¤¿¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¤«¤­¤â¤Á¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¡£Çò»³»Ô°æ´ØÄ®¤Ç¤Ï¡¢Åß¤ÎÇÀ´×´ü¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤è¤½45Ç¯Á°¤«¤é¼«²ÈÀ½¤Î¥â¥ÁÊÆ¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤­¤â¤Á¤ÎÀ¸»º¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åß¤ÎËÌÎ¦¤ÎÄã²¹¤Ç¼¾ÅÙ¤Î¹â¤¤µ¤¸õ¤¬¤«¤­¤â¤Áºî¤ê¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çºî¶È¾ì¤ËÃÈË¼´ï¶ñ¤Ï»ý¤Á¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤Ï´¨¤µ