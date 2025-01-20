¤­¤ç¤¦¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î°ì¤Ä¡ÖÂç´¨¡×¤Ç¡¢°ìÇ¯¤ÇºÇ¤â´¨¤¤»þ´ü¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Îñ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤­¤ç¤¦¤Ï³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·µ¤¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìÆüËÜ¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ê¶õÌÏÍÍ¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¡£ËÌÎ¦¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤Ç¡¢Íë¤òÈ¼¤¦½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤ÏÆüÃæ¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤â´Þ¤á¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÌÆüËÜ¤ÎÀã¤Ï°ìÉô¤Ë¸Â¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë3·îÊÂ¤ß¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¹âÃÎ¤ä¼¯»ùÅç