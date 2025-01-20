²¶¡Ê¥·¥²¥ë¡Ë¤ÏºÊ¤Î¥ß¥Ä¥­¤È¡¢Ä¹½÷¤Î¥æ¥¦¥Ê¡ÊÃæ1¡Ë¤ÈÄ¹ÃË¤Î¥¤¥Ä¥­¡Ê¾®4¡Ë¤Î4¿Í²ÈÂ²¡£²¶¤Î»Å»ö¤¬Â¿Ë»¤ÇÉÔµ¬Â§¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ä¹½÷¤Î½Ð»º¤òµ¡¤Ë¡¢²¶¤¬»Å»ö¡¢¥ß¥Ä¥­¤¬²È»ö°é»ù¤È¤½¤ì¤¾¤ìÌò³äÊ¬Ã´¤ò¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥¹¥¯¥¹¥¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥ß¥Ä¥­¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ç¯¡¹¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ß¥Ä¥­¤Ë¡¢²¶¤Î¿´¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ð¤«¤ê¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÁáµÞ¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê