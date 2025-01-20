ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Î¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¡¦ÆÊÌÚ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ï20Æü¡¢Àîºê½¡Â§ÆâÌî¼ê¡Ê43¡Ë¤Èº£µ¨¤Î·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Àîºê¤ÏBCÆÊÌÚ¤Ë2020Ç¯¤Ë²ÃÆþ¡£º£Ç¯¤¬ºßÀÒ6Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¡£ºòµ¨¤Ï36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦346¡¢6ÂÇÅÀ¡¢2ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µåÃÄ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Öº£Ç¯¤âÆÊÌÚ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡ª¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¡¢°ìÇ¯´Ö¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤·ã¤·¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³