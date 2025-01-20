¡ãÂçÁêËÐ°ì·î¾ì½ê¡ä¡þÃæÆü¡þ19Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ú±ÇÁü¡Ûñþ¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¯Íð¤ì¤¿ÎÏ»Î¼èÁÈÁ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ó¥·¥Ã¤ÈÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡ÄÇ®Àï¤ò½ª¤¨¤¿ÎÏ»Î¤Îñþ¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Öñþ¤ÎÍð¤ìÊýÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÇ®»ëÀþ¤òÃí¤°°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»°ÃÊÌÜ¸Þ½½»°ËçÌÜ¡¦¹áÉÙ»Î¡Ê½ÕÆüÌî¡Ë¤È»°ÃÊÌÜ»Í½½¶åËçÌÜ¡¦Ä«¿´À¿¡Ê¹âº½¡Ë¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¡£Î¾ÎÏ»Î¤Ï2Ê¬30ÉÃ¤òÄ¶¤¨¤ëÇ®Àï¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£ÁÈ¤ß¹ç¤¦¤È¡¢¤É¤Á¤é¤â¹¶¤á¼ê¤ò·ç¤­¡¢¤½¤ó¤Ê