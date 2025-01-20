¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ï¡¢Âß¶â¸Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¿·¤¿¤ÊÍøÍÑ¤Î¼õÉÕ¤ò¸¶Â§Ää»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î¸µ¹Ô°÷¤¬Âß¶â¸Ë¤«¤é¶â²ô¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¶È³¦¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤¹Æ°¤­¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ï¡¢1·î16Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂß¶â¸Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¿·µ¬¼õÉÕ¤ò¸¶Â§Ää»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¿·µ¬¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ï´ðËÜÅª¤ËÀßÃÖ¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤Ç¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤Î¼ûÍ×¤äºÎ»»À­¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤ÏÂß¶â¸Ë¤Î