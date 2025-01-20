ÇÐÍ¥¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï¡Ê20¡Ë¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¿·CMÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£º£Ç¯¿·¤¿¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ê¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÀèÇÚ¤¬¡ÈÁê¼ê¤Ë¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬¤½¤Î»×¤¤¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ë¹½¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£½é¿´¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹þ¤á¤¿»×¤¤