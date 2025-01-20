Ä¶¿Í¤¿¤Á¤¬34Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅìµþ¤Ø¡ªº£²ó¤Ç20²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÎ¦¾å¤ÎÀ¤³¦°ì·èÄêÀï¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¡×¤¬¡¢º£Ç¯9·î¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¡£¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×³«Ëë¤òÁ°¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤ÀÅÁÀâ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï2009Ç¯¡¢¾×·â¤ÎÀ¤³¦¿·µ­Ï¿9ÉÃ58¤ò½Ð¤·¤¿¿ÍÎàºÇÂ®¤ÎÃË¡¢¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡¢Åö»þ22¡Ë¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡È¿ÍÎàºÇÂ®¤ÎÃË¡É¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥ÈÅÁÀâ¤Î»Ï¤Þ¤ê¡ÖÀ¤³¦¿·µ­Ï¿ÃÂÀ¸¤Þ¤Ç¤Î2»þ´Ö¤Î²á¤´¤·Êý