Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯1·î20Æü¡Á1·î26Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¥é¥¯¥Á¥ó¼çµÁ¤Ç¡¢Ä¶¥Æ¥­¥È¡¼¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¡ª¥Ä¥­¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ£Êý¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯ÀÄ¿®¹æ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶¯±¿¤ò¼Â´¶¤Ç¤­¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¹¥¤ß¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¡¢ËþÂ­ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£²¿»ö¤â½Ð¤¿¥È¥³¾¡Éé