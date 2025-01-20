Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯1·î20Æü¡Á1·î26Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¥¹¥¹¥á¡¢¥¹¥¹¥á¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¥¦¥­¥¦¥­¤Ç¡ª¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤Ç¡¢Ë»¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£Âç¿Í¤ÎÊ¬ÊÌ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£½µ¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¸½¼ÂÌäÂê¡¢»Å»ö¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤ÏÆñ¤·