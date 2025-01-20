¢£TWICE¥µ¥Ê¡¢MISAMOÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ò½ª¤¨¤Æ¤¹¤°¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ø ¡ÚÆ°²è¡Û¥ß¥é¥Î¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¸«¤»¤ëTWICE¥µ¥Ê¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¥³ー¥Ç TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎSANA¡Ê¥µ¥Ê¡Ë¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1·î19Æü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿PRADA¡Ê¥×¥é¥À¡Ë¤Î2025Ç¯½©Åß¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ë»²²Ã¡£Ä¶¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¹¥«ー¥È»Ñ¤ÇÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£ ¥µ¥Ê¤Ï¥ì¥¶ー¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ë¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥Ö