ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤¬8ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿È¢º¬±ØÅÁ¡£¡Ú²èÁü¡Û±ýÏ©¤ÎÍ¥¾¡²ñ¸«¤Ç¡ØÈà½÷¤È¤Î»ØÎØ¤Ç¤¹¡Ù¤È¡Èº§ÌóÈ¯É½¡É¤·¤¿ÂÀÅÄÁóÀ¸¡Ö21Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¡×¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤·¤á¤¿½ÐÁö¼Ô¤¿¤Á¤â¡¢Ì¾Êª»ØÆ³¼Ô¤ËÎô¤é¤º¸ÄÀ­ÇÉÂ·¤¤¤À¡£¡Ö¤¢¤¤¤¿¤¤¤ÍÂçºîÀï¡×¤ò·Ç¤²¤¿¸¶¿¸´ÆÆÄ¢¡¢¡¢¡Ëè²ó¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¡È±§Ãè¿Í¡É¤ÎÂÀÅÄ½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢4Ç¯À¸¤Ï6¿Í¡£±ýÏ©¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º¸¼êÌô»Ø