Philip Blenkinsop[¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë £±£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë¤È¥á¥­¥·¥³¤Ï£±£·Æü¡¢¼«Í³ËÇ°×¶¨Äê¡Ê£Æ£Ô£Á¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸½Âå²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ò¾Ä¤¬ÂÅ·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££Å£Õ¤È¥á¥­¥·¥³¤Ï£²£°£°£°Ç¯¡¢¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿£Æ£Ô£Á¤òÄù·ë¡£ÌÜ²¼¡¢¤³¤Î£Æ£Ô£Á¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äÅê»ñ¡¢ÇÀºîÊª¤Ê¤É¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Å£ÕÂ¦¤Ç¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê¸¶ºàÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñ¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò¸º¤é¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤¬Æ³Æþ¤¹¤ë¤È¤ß