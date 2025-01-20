¹ÃÉÜ»Ô¤ÎÅ´¤ä¥¿¥¤¥ä¡¢²ÈÅÅ¤Ê¤É¤òÊÝ´É¤¹¤ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥×ÃÖ¤­¾ì¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£20Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¡¢¹ÃÉÜ»Ô¾å¸þ»³Ä®¤Ç¡Ö»ñºàÃÖ¤­¾ì¤«¤é¹õ±ì¤È±ê¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹¤ÎÃËÀ­½¾¶È°÷¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Å´¤ä¥¿¥¤¥ä¡¢»ÈÍÑ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÈÅÅ¤Ê¤É¤òÊÝ´É¤¹¤ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥×ÃÖ¤­¾ì¤«¤é½Ð²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É10Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿